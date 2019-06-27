2019-06-27T08:37:00+03:00
Общество

Тверичанам разрешили купаться на карьерах и в Тверце

Роспотребнадзор проверил качество воды
Ольга ТРОФИМОВА
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Купаться в Волге по-прежнему нельзяКупаться в Волге по-прежнему нельзяФото: Альберт БОЙКОВ
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В июне специалисты провели исследование проб воды с тверских водоемов.

Напомним, в начале лета Роспотребнадзор уже проверял воду, выводы тогда были неутешительные - купаться в городе оказалось небезопасно.

Согласно данным повторных лабораторных исследований, качество воды в местах массового отдыха населения г. Твери, а именно: в реке Волга (набережная А. Никитина), реке Тьмака (п. Первомайский), по-прежнему не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

А вот пробы воды, отобранные в карьере возле д. Константиновка, реке Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

- Энтеровирусов и иных патогенных микроорганизмов в воде исследуемых водоёмов не обнаружено. Все пробы также удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - уверяют в Роспотребнадзоре по Тверской области.

Пробы почвы, отобранные в указанных местах отдыха, соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Так что загорать на пляже тверичане могут, не опасаясь за свое здоровье.

В Роспотребнадзоре советуют жителям и гостям Верхневолжья воздержаться от купания в водоемах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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