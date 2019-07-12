В Тверской области стартует "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-12T16:21:32+03:00

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В пятницу, 12 июля, региональное управление ГИБДД начинает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 14 июля включительно. Нарушителей дорожных правил ожидает серьезное наказание.

Попавшись впервые, автомобилист расстанется с водительским удостоверением и заплатит 30 тыс. рублей штрафа. За повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU