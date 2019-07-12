2019-07-12T10:46:24+03:00
Общество

Ремонт водовода на Старобежецкой улице в Твери завершён

Водоснабжение осуществляется в штатном режиме
Виктория ТУШКОВА
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Ремонт завершили оперативно. Фото: администрация Твери.Ремонт завершили оперативно. Фото: администрация Твери.
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Ремонтно-восстановительные работы на месте повреждения водовода диаметром 600 мм завершены сегодня в 5:00. Водоснабжение 25-и частных домов, попавших в зону отключения на время ремонта, полностью возобновлено.

Напомним, вчера около 16 часов на трубопроводе в Затверечье возникла течь, из-за чего снизилось давление в сети и в ряде высотных домов Московского и Центрального районов не было напора воды на верхних этажах. Бригада ООО «Тверь Водоканал» оперативно выехала на место и локализовала место повреждения, что позволило в кратчайшие сроки нормализовать давление и приступить к ремонту.

Причиной течи стала трещина на раструбе чугунной трубы. В ходе ремонта была изготовлена и установлена новая фасонная часть. К 5 часам утра 12 июля ремонтные работы были завершены.

Сейчас водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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