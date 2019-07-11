Часть Заволжского района Твери осталась без холодной воды
Днем 11 июля частный сектор Затверечье остался без холодной воды.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, предварительная причина нарушения холодного водоснабжения – порыв трубопровода диаметром 600 мм (система водоснабжения подземного залегания, глубиной 2 м).
На месте аварии работают три бригады ООО "Тверь Водоканал", 14 человек, четыре единицы техники.
Всего к ликвидации нарушения холодного водоснабжения привлечено: 25 человек и 12 единиц техники, в том числе пять человек и две единицы техники от МЧС России.
- Утечка воды уже локализована. На участке ведутся ремонтные работы, в связи с этим в нескольких домах приостановлено водоснабжение, - пояснили в ООО "Тверь Водоканал".
ИСТОЧНИК KP.RU