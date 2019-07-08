Тверской области девушка погибла под колесами электропоезда
ЧП произошло в Торжке
Девушка скончалась в реанимации Торжокской ЦРБФото: Мария ЛЕНЦ
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Происшествие случилось утром 6 июля, на 31-м км участка Октябрьской железной дороги в Тверской области.
27-летняя жительница Торжка оказалась под колесами электропоезда, который ехал по маршруту "Торжок-Тверь".
Как сообщает сайт gorodtorzhok.ru, пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась в отделении реанимации Торжокской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU