Тверской области девушка погибла под колесами электропоезда

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-08T16:46:42+03:00

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Происшествие случилось утром 6 июля, на 31-м км участка Октябрьской железной дороги в Тверской области.

27-летняя жительница Торжка оказалась под колесами электропоезда, который ехал по маршруту "Торжок-Тверь".

Как сообщает сайт gorodtorzhok.ru, пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась в отделении реанимации Торжокской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU