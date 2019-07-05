Жителей Твери приглашают на детский праздник в Горсад

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-05T17:15:48+03:00

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В субботу, 6 июля, в Городском саду Твери состоится анимационная программа для детей.

Около главной сцены в 12:00 начнется конкурс детских рисунков на асфальте.

С 13:00 до 14:00 состоится бесплатный мастер-класс по изготовлении открытки на День Семьи, Любви и Верности.

Кстати, отмечать праздник в Твери начнут 7 июля. В этот день запланированы различные мероприятия, которые можно посетить всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU