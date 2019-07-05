Жителей Твери приглашают на детский праздник в Горсад
Провести выходные можно всей семьей
Тверичан приглашают на детский праздникФото: Ирина ТАРАСОВА
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В субботу, 6 июля, в Городском саду Твери состоится анимационная программа для детей.
Около главной сцены в 12:00 начнется конкурс детских рисунков на асфальте.
С 13:00 до 14:00 состоится бесплатный мастер-класс по изготовлении открытки на День Семьи, Любви и Верности.
Кстати, отмечать праздник в Твери начнут 7 июля. В этот день запланированы различные мероприятия, которые можно посетить всей семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU