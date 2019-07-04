Афиша с 5 по 8 июля в Твери: великий Лемешев, волшебный Иван купала и День любви, семьи и верности

Завершение первой недели июля - это настоящая магия. Магия удивительных событий, волшебных и душевных встреч, плюс, самое обыкновенное чудо.

Но для того, чтобы с ним встретиться, надо выйти из дома и отправиться в дорогу, пусть даже путь будет и не слишком близкий.

Впрочем, удивительное в эти дни может быть и совсем рядом с вами. Порой, для этого достаточно лишь обернуться.

ФЕСТИВАЛИ

«Вижу чудное приволье»

Музыкальный праздник «Вижу чудное приволье», посвященный 117-й годовщине со дня рождения великого русского тенора Сергея Лемешева, пройдет 32-й раз.

Участников и гостей праздника ждут экскурсии в музей С.Я. Лемешева, служба в часовне иконы Божьей Матери Смоленской с участием ансамбля солистов Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической филармонии, выступления творческих коллективов.

На открытой сцене выступят артисты Тверской академической филармонии, солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Зрителям покажут документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству певца. Для детей будет работать интерактивная площадка, а также ярмарка народных ремесел.

Деревня Князево Калининского района

7 июля с 10:00. Вход свободный.

На фестиваль приглашают всех!

Роботы и технологии

Большой фестиваль роботов впервые пройдет в Твери. В программе мероприятия запланированы:

- Новейшие роботы с презентации в Лас-Вегасе.

- 6 разных техношоу на арене фестиваля каждые полчаса.

- Красная дорожка со звездными роботами.

- Первая в мире робот-рыба.

- Парящие голограммы.

- Космические технологии.

На фестивале можно станцевать сальсу с роботом-пауком из Книги рекордов Гиннеса, узнать актуальные робоновости от первого в мире робота-телеведущей, познакомиться с роботом мечты - крутым робобариста Монти, который готовит очень вкусный кофе, насладиться представлением робоакробатов, задать Космоботу самые каверзные вопросы о космосе.

А также покататься на супербыстром электроскутере размером с машину и сделать полицейский разворот, поучаствовать в эксперименте с молниями, поболтать с милым роботом из Франции Рити, сыграть музыкальные шедевры на овощах, пройти лазерный лабиринт, приручить робособачку Айбо последней модели и даже - остановить время, сделав крутую 3D фотографию с помощью BulletTime.

ТРЦ «Рубин», с 4 июля по 4 августа.

Стоимость билетов в будни: детский - 490 руб., взрослый - 590 руб. В выходные: детский - 590 руб., взрослый - 690 руб. Стоимость мастер-классов 150 и 350 руб.

Будет интересно! Фото: Фестиваль роботов

МУЗЕИ

«Лето во Дворце»

На летних каникулах для детей в Тверском императорском дворце проходит ряд увлекательных мероприятий:

Познавательные детские экскурсии по залам Дворца «Знакомство с музеем».

Интерактивные занятия: «В мастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки».

Лекции-игры в компьютерном классе: «Царское дело», «Ровесники».

Мастер-классы по рисованию.

Музейные квест-игры: «Русская икона», «Страна советов», «Дом святого Спаса».

С 5 по 7 июля для детей пройдут:

В пятницу, 5 июля, в 14:00. Музейная квест-игра «Страна советов». Для детей 7-12 лет. Стоимость - 100 руб.

В воскресенье, 7 июля, в 14:00. Сборные детские группы. Детская экскурсия «Знакомство с музеем». Дети 7-12 лет. Стоимость - 50 руб.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник), компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник), музейная квест-игра «Ровесники». Квест для самостоятельного прохождения для детей с родителями. Для детей 6-12 лет. Бесплатно.

Тверской императорский дворец

Предварительная запись не нужна. Телефоны для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Мероприятия для детей проходят каждую неделю

ПРАЗДНИКИ

Иван Купалы

В Новоторжском кремле пройдет праздник Ивана Купалы. В программе: молодецкие забавы и поцелуйные игры, прыжки через костер, битва богатырей против нечистой силы, хороводные игры и пляски, купальские гадания, запуск оненного колеса и горячий сбитель.

По желанию можно будет смастерить обережную куклу-мотанку. Кульминацией праздника станет яркое огненное представление.

ВИЭМ, Новоторжский кремль, Старицкая, 1

6 июля с 18:00 до 22:00.

Иван Купалу отметят в Торжке

День любви, семьи и верности

По случаю праздника в городе начиная с выходных дней пройдут торжественные мероприятия, акции, выставки и мастер-классы.

7 июля в 11:00 - мастер-класс «Открытка-ромашка». Лекционно-выставочный зал ТГМВЦ (ул. Советская, д. 54)

8 июля

в 12:00 - праздник «Венец всех ценностей - семья». В программе мастер-классы «Ромашковое счастье», «Цветочный букет», арт-терапия в библиотеке, сюрпризы и подарки. Библиотека имени Герцена (Тверской пр-т, д. 5);

в 13:00 - познавательно-игровая программа «Я дарю тебе ромашку». Парк отдыха на ул. Королёва;

в 13:00 - концертная программа «Все начинается с любви», мастер-класс «Кукла-оберег». Площадь у ТЦ «РИО»;

в 15:00 - экскурсия по городу «Святые муж и жена: Михаил Тверской и Анна Кашинская». Центральный район города;

в 16:00 - «Совесть и меркантильность», кинопоказ к Дню семьи, любви и верности. Клуб по месту жительства «Ровесник» (ул. Жигарева, д. 5).

В рамках праздника пройдут акции, квесты и выставки

ВЫСТАВКИ

«Любовью дорожить умейте»

Выставка, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности, открылась 1 июля. Гости выставки смогут увидеть художественную литературу, рассказывающую о великих историях любви от древнего мира до ХХ века.

Кроме того, в экспозицию вошли книги о «терапии семейных отношений» в современном обществе, книги российских и зарубежных психологов, философов, семейных консультантов, дающих советы и методические рекомендации как супругам со стажем, так и ищущим свою пару молодым людям.

Библиотека имени Герцена.

Будет работать до 15 июля. Вход свободный.

Гости выставки смогут увидеть литературу, рассказывающую о великих историях любвиФото: Ольга МАКАРОВА

КОНЦЕРТЫ

Живая музыка от кавер-группы «Септаккорд»

В тверском городском саду стартовал проект «Музыкальные выходные». В рамках него горожане и гости города смогут услышать живую музыку в исполнении кавер-группы «Септаккорд».

Концерты будут регулярными, а хиты - самыми разнообразными. Все выступления пройдут на сцене горсада.

Городской сад

6, 7, 13, 20 и 27 июля, 20:00-21:00.

Вход свободный.