Система транспорта в Тверской области будет создана на столичный манер
Ряд вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, был рассмотрен 4 июля на заседании правительства Тверской области.
В настоящий момент в Тверской области создаётся единый оператор – государственная компания, которая будет заниматься организацией новой модели пассажирских перевозок: планированием маршрутной сети, заключением госконтрактов, обновлением подвижного состава и т.д.
Отмечается, что новая система будет иметь регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предусмотрено. Купленные в Твери абонементы и проездные билеты можно будет использовать для проезда в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.
- Внедрение новой модели позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность предприятий городского и межмуниципального транспорта, - отмечают в пресс-службе регионального правительстве.
Кстати, оценить качество новых автобусов, которые будут обслуживать 65 планируемых маршрутов в городе, жители областной столицы могли 24 июня. Один день транспорт работал в тестовом режиме.
Предполагается, что в полном объеме новая модель заработает в первом квартале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU