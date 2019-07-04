Система транспорта в Тверской области будет создана на столичный манер

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-04T17:12:09+03:00

Регион приступает к практической реализации проекта по внедрению обновлённой системы на рынке пассажирских перевозок

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Ряд вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, был рассмотрен 4 июля на заседании правительства Тверской области.

В настоящий момент в Тверской области создаётся единый оператор – государственная компания, которая будет заниматься организацией новой модели пассажирских перевозок: планированием маршрутной сети, заключением госконтрактов, обновлением подвижного состава и т.д.

Отмечается, что новая система будет иметь регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предусмотрено. Купленные в Твери абонементы и проездные билеты можно будет использовать для проезда в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.

- Внедрение новой модели позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность предприятий городского и межмуниципального транспорта, - отмечают в пресс-службе регионального правительстве.

Кстати, оценить качество новых автобусов, которые будут обслуживать 65 планируемых маршрутов в городе, жители областной столицы могли 24 июня. Один день транспорт работал в тестовом режиме.

Предполагается, что в полном объеме новая модель заработает в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU