Жители Твери могут оценить комфорт новых автобусов
В понедельник, 24 июня, в Твери проходит тестирование двух автобусов ЛиАЗ (большой и средней вместимости). Они запущены по маршруту №20 с 11:00 и будут курсировать на линии в течение дня.
Автобусы оснащены системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и другими современными решениями для комфорта и безопасности пассажиров.
Напомним, современные автобусы будут использовать в рамках новой модели региональной системы пассажирских перевозок. На начальном этапе, в первом квартале 2020 года, ее планируют внедрить на территории Твери и Калининского района. Затем - в других муниципалитетах.
ИСТОЧНИК KP.RU