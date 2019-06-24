Жители Твери могут оценить комфорт новых автобусов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-24T12:43:41+03:00

В новых автобусах сделано все для комфорта и безопасности пассажиров Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Два ЛиАЗа будут работать на линии в тестовом режиме в течение дня 24 июня

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В понедельник, 24 июня, в Твери проходит тестирование двух автобусов ЛиАЗ (большой и средней вместимости). Они запущены по маршруту №20 с 11:00 и будут курсировать на линии в течение дня.

Автобусы оснащены системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и другими современными решениями для комфорта и безопасности пассажиров.

Напомним, современные автобусы будут использовать в рамках новой модели региональной системы пассажирских перевозок. На начальном этапе, в первом квартале 2020 года, ее планируют внедрить на территории Твери и Калининского района. Затем - в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU