В Твери станет на двух Почётных граждан больше

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-03T20:35:40+03:00

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Тверская городская Дума одобрила кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин города Твери».

Решением народных избранников звания будут присвоены председателю городского Совета ветеранов муниципальной службы Николю Васильевичу Коробкину и члену городского Совета ветеранов муниципальной службы Ивану Петровичу Сухановскому.

Оба новоиспечённых Почётных гражданина причастны к строительству многих промышленных и социально значимых объектов города, ведут активную общественную жизнь.

Знаки «Почётного гражданина» они получат на главной сцене празднования Дня города из рук главы Твери.

Напомним, День города Тверь будет отмечать 14 июля. Главная сцена праздника расположится на театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU