Тверьпойдёмгулять: День города-2019 - неожиданностей праздник не обещает

День города-2019 пройдёт 14 июля на нескольких площадках. - В этом году в честь Дня города для горожан подготовлена большая праздничная программа. Она продумана таким образом, чтобы развлечения для себя могли найти и стар и млад: предусмотрены тематические площадки для любителей спорта, поклонников живой музыки, молодых родителей с маленькими детьми. На данный момент разработан фирменный стиль оформления Дня города. Слоганом и хэштегом праздника снова станет предложение #Тверьпойдёмгулять, - комментируют в администрации города.

Основные зоны проведения праздника: Театральная площадь, городской сад, улица Советская, Свободный переулок, набережная Степана Разина, набережная Афанасия Никитина, городской пляж, акватория реки Волги.

Театральная площадь,

с 11 до 23 часов.

Утром тверичане смогут на большом экране посмотреть фильмы, посвящённые истории города: «Древняя Тверь», «Первый День города», «Страницы Дня города», «Спорт, спорт, спорт». В 12 часов состоится торжественная церемония открытия праздника. С 12:40 до 17:00 здесь пройдёт VIII Тверской фестиваль русских народных инструментов «Струны русской души».

Помимо тверских музыкантов выступят известные коллективы из различных регионов: Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова и другие. Далее начнётся праздничная программа с участием тверских звёзд спорта и музыки «Тверская звезда».

С 20 до 23 часов - шоу-программа, синтез классической и электронной музыки в сочетании с яркими световыми эффектами. Выступит один из лучших симфонических коллективов страны - оркестр Белгородской государственной филармонии (дирижер Дмитрий Филатов) - и обладатель премии MusicBox в номинации «DJ года» DJ Feel.

Улица Советская ,

с 12 до 17 часов

Выставка ретро-автомобилей, выставка современной техники ГУ МЧС России по Тверской области. Выставка-ярмарка народных промыслов «Тверь мастеровая», торговые ряды, гастрономический фестиваль.

Городской сад,

в течение дня

Развлечения для детей: детский цирк «Фантазёры», образцовый ансамбль танца «Айседора» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, хоровая капелла, творческие коллективы из различных районов области. И для взрослых: познавательно-игровая программа от библиотеки им. А.М. Горького «Книжный шатёр», мастер-класс по ручному ткачеству от Тверского областного Центра детского и семейного чтения А.С. Пушкина, программа «Хлебный хоровод», большая игротека от досугового центра «Мир», чемпионат Тверской области по перетягиванию каната.

Набережная Афанасия Никитина,

рядом с фонтаном на набережной

«Удачный фестиваль»: фотовыставка «Тверь восхитительна», релакс-зона, детская зона с мастер-классами, концерт, парад колясок, мюзикл «Медной горы хозяйка», «Грильфест» (чемпионат по грилю среди команд-любителей).

Между мостами

Развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй»: фестиваль клубов исторической реконструкции «Эпоха», интеллектуальные игры, мастер-классы, фотозона, концертно-игровая программа с полосой препятствий для детей.

Городской пляж

С 5:30 до 12:00 - чемпионат Твери по ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». В течение дня - фестиваль современной культуры и спорта «Тверь - молодёжная столица». Здесь будут проходить различные спортивные турниры: по силовому экстриму «Железный человек», фестиваль боевых искусств и фитнеса «Тверь в спорте», тестирование ГТО «Я готов!», турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Кубок Дня города по теннису, Кубок города по пляжному волейболу, турнир по настольному теннису и программа с уличными тренажёрами «Дворовый тренер».

Также на площадке будут организованы молодёжные конкурсы и квесты, граффити-проект по созданию арт-инсталляций, развлекательная программа от радио Energy. С 17 часов - выступления групп «MALAЯ», «ПараFin», «7Б».

С 20 до 23 часов - шоу танца, музыки и света.

Акватория Волги,

с 12 часов

Парусная регата, первенство города по гребле на байдарках и каноэ, соревнования по академической гребле и гребле на лодках класса «Дракон».

Праздничный фейерверк - в 23 часа.