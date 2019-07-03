2019-07-03T08:58:37+03:00
Общество

В УФСИН России по Тверской области наградили лучших кинологов

Соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками проходили в личном и командном зачете
Ольга ТРОФИМОВА
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Победители будут бороться за победу в соревнованиях на первенство ФСИН России Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиПобедители будут бороться за победу в соревнованиях на первенство ФСИН России Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Второй этап многоборья специалистов-кинологов со служебными собаками, приуроченный к 110-летию кинологической службы УИС, прошел на базе исправительной колонии № 4 в Торжке.

- Кинологи вместе со своими четвероногими напарниками продемонстрировали мастерство в общем курсе дрессировки, выборке вещи, следопытстве, задержании, конвоировании и охране специалиста-кинолога, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области. - Специальные собаки соревновались в общем курсе дрессировки и поиске имитаторов наркотиков, спрятанных ухищренным способом в багаже, транспортных средствах.

По общерозыскному профилю лучшими оказались прапорщик внутренней службы Матвей Короткий с розыскной собакой Юллая (ИК-5). По специальному профилю первое место заняла прапорщик внутренней службы Виктория Саимахунова с немецкой овчаркой Юстина (ИК-1). В командном зачете первое место у команды ИК-1, второе – СИЗО-1, третье у ИК-5.

Победители будут бороться за победу в соревнованиях на первенство ФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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