Электрички и поезда из Твери отправляются по расписанию

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-28T21:12:46+03:00

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На Ленинградском направлении завершились аварийно-восстановительные работы. Как сообщает ТИА со ссылкой на ОАО "РЖД", к 18:00 было стабилизировано движение по всем главным путям, восстановлена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции Сходня.

Напомним, утром 28 июня движение поездов и электричек от Санкт-Петербурга до Москвы было парализовано из-за хищения технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня. Поезда шли с отставанием от расписания от одного до трех часов.

В настоящий момент пригородные поезда и поезда дальнего следования идут по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU