2019-06-28T18:13:14+03:00
Общество

В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути

В обе стороны образовалась пробка
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Денис МигачёвВ Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Денис Мигачёв
Изменить размер текста:

Днем, 28 июня, на площади Капошвара в сторону проспекта Победы огородили трамвайные рельсы. Об этом написали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

По всей видимости, на данном участке дороге будут демонтировать трамвайные пути.

В обе стороны начала собираться автомобильная пробка. Движение транспорта на проспекте затруднено еще и по той причине, что на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова сломан светофор.

Напомним, что добраться до центра города из Московского района и обратно с самого утра довольно проблематично по причине перекрытия Смоленского переулка. Поэтому водителям следует внимательно относиться к дорожной обстановке и заранее планировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Смоленском переулке в Твери приступили к ремонту коллектора
Творческий фестиваль «Наш гараж» вновь пройдет в Твери
В Тверской области задержали 18-летнего парня с боевыми патронами в фантике от «Баунти»
На даче Рябушинских в Тверской области вновь соберутся столичные художники
Бесплатно съездят в санаторий 30 работающих предпенсионеров в Тверской области
В Тверской области госслужащую подозревают в получении взятки
Прокуратура требует провести капремонт в Кимрской ЦРБ в Тверской области
Тверской Государственный медуниверситет вошел в сотню лучших ВУЗов страны по версии Forbes
Житель Тверской области убил таксиста и спрятал тело
Предприниматель из Твери задолжал своим работникам 289 тысяч рублей
За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ
На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек