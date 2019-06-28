СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-28T18:13:14+03:00

В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Денис Мигачёв

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Днем, 28 июня, на площади Капошвара в сторону проспекта Победы огородили трамвайные рельсы. Об этом написали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

По всей видимости, на данном участке дороге будут демонтировать трамвайные пути.

В обе стороны начала собираться автомобильная пробка. Движение транспорта на проспекте затруднено еще и по той причине, что на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова сломан светофор.

Напомним, что добраться до центра города из Московского района и обратно с самого утра довольно проблематично по причине перекрытия Смоленского переулка. Поэтому водителям следует внимательно относиться к дорожной обстановке и заранее планировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU