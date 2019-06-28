В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути
Днем, 28 июня, на площади Капошвара в сторону проспекта Победы огородили трамвайные рельсы. Об этом написали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
По всей видимости, на данном участке дороге будут демонтировать трамвайные пути.
В обе стороны начала собираться автомобильная пробка. Движение транспорта на проспекте затруднено еще и по той причине, что на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова сломан светофор.
Напомним, что добраться до центра города из Московского района и обратно с самого утра довольно проблематично по причине перекрытия Смоленского переулка. Поэтому водителям следует внимательно относиться к дорожной обстановке и заранее планировать маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU