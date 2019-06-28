2019-06-28T09:40:52+03:00
Общество

Тверь встала в пробках из-за перекрытия Смоленского переулка

Дорогу перекрыли утром, 28 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Смоленский переулок перекрыли рано утром 29 июняСмоленский переулок перекрыли рано утром 29 июняФото: Ирина ТАРАСОВА
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Утро 28 июня выдалось недобрым для жителей части Московского и Центрального районов Твери. В связи с перекрытием движения всех видов транспорта на Смоленском переулке людям пришлось мокнуть на остановке в ожидании общественного транспорта, а близлежащие улицы встали в пробках.

Очередь на проезд образовалась на набережной реки Лазури, Волоколамском проспекте и проспекте Победы.

Пробка на набережной реки Лазури Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пробка на набережной реки ЛазуриФото: Ирина ТАРАСОВА

Напомним, часть Смоленского переулка - от набережной Лазури до пересечения с улицей Серебряной - перекрыли сегодня в 4:00 утра в связи с ремонтом канализационного коллектора, который ООО "Тверь Водоканал" обещает починить за две недели. Официальная дата завершения - 14 июля, но могут закончить и раньше.

На это время изменена схема работы общественного транспорта - ни маршруток, ни троллейбусов на остановке "Смоленский переулок" можно не ждать. Они там не поедут, а будут возить пассажиров по измененному маршруту.

Общественный транспорт на остановках можно не ждать Фото: Ирина ТАРАСОВА

Общественный транспорт на остановках можно не ждатьФото: Ирина ТАРАСОВА

Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршруты следования и принимать во внимание установленные временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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