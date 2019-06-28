2019-06-28T10:28:43+03:00
Происшествия

"Бологовский поджигатель" получил 22 года колонии за убийство пяти человек в Тверской области

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей
Ольга ТРОФИМОВА
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За убийство и поджог преступник получил 22 года колонииЗа убийство и поджог преступник получил 22 года колонииФото: Артем ЛЕНЦ
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Тверской областной суд вынес обвинительный приговор в отношении "Бологовского поджигателя".

- С учётом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ранее коллегией присяжных заседателей мужчина, который в 2015 году поджог жилой дом, автомобиль, несколько дачных домов и детский сад в городе Бологое, был признан виновным в убийстве пяти жителей многоквартирного жилого дома, в том числе двоих малолетних детей, и умышленном уничтожении имущества путем поджога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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