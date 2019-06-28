"Бологовский поджигатель" получил 22 года колонии за убийство пяти человек в Тверской области
Тверской областной суд вынес обвинительный приговор в отношении "Бологовского поджигателя".
- С учётом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, ранее коллегией присяжных заседателей мужчина, который в 2015 году поджог жилой дом, автомобиль, несколько дачных домов и детский сад в городе Бологое, был признан виновным в убийстве пяти жителей многоквартирного жилого дома, в том числе двоих малолетних детей, и умышленном уничтожении имущества путем поджога.
ИСТОЧНИК KP.RU