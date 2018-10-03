2018-10-03T12:15:39+03:00
Происшествия

Под суд пойдет поджигатель из Тверской области, по вине которого погибли трое взрослых и двое детей

Обвиняемый поджигал дома, чтобы получить удовольствие от процесса горения
Виктория ЖУКОВА
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Обвиняемый совершил ряд поджогов. Фото: архив "КП"Обвиняемый совершил ряд поджогов. Фото: архив "КП"
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В Твери будут судить 26-летнего жителя Бологое, который устроил несколько пожаров. Вопрос о назначении к слушанию уголовного дела решается в Тверском областном суде.

Из материалов дела следует, что в период с 1 декабря 2014 года по 22 марта 2015 года обвиняемый совершил ряд поджогов. В результате одного из них погибли люди.

Страшный пожар произошел в Бологое в ночь на 9 марта 2015 года. Загорелся двухэтажный деревянный дом на улице 2-я Социалистическая. Поджигатель знал, что в доме находятся люди. За пожаром он наблюдал со стороны.

В результате огонь полностью уничтожил жилой дом. Во время пожара погибли пять человек, двое из них – дети.

Как сообщает пресс-служба суда, по делу потерпевшими признаны 16 человек, заявлено 8 гражданских исков на сумму свыше 2,5 млн рублей.

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