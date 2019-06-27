На две недели в Твери перекроют часть Смоленского переулка
Участок дороги на пересечении Смоленского переулка с улицами Московской и Чернышевского закроют в связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора.
Работы ООО "Тверь Водоканал" будет осуществлять в период с 4 часов 28 июня до 22 часов 14 июля. Долгий срок обусловлен тем, что инженерные коммуникации на данном участке залегают на глубине пяти метров, поэтому потребуется большой объём земляных и иных работ.
Как информирует администрация Твери, въезд на Смоленский переулок в сторону центра города будет запрещён после пересечения с набережной реки Лазури, в сторону Волоколамского проспекта – после пересечения с улицей Серебряной. Выезд на Смоленский переулок с прилегающих улиц будет разрешён только в сторону от места перекрытия.
К концу первой недели июля движение по Смоленскому переулку планируется частично открыть, однако точные сроки зависят от погодных условий.
Объезд участка будет производиться в соответствии с временными дорожными знаками.
Маршруты общественного транспорта также изменятся.
Троллейбус №2 будет разделён на два участка: "Железнодорожный вокзал – наб. реки Лазури" и "б-р Профсоюзов – ул. Вагжанова" (с разворотом через парк на улице 15 лет Октября).
Троллейбус №3 будет ходить по схеме "з-д. Стеклопластик – ул. Вагжанова".
Троллейбус №4 – "мкр. Чайка – наб. реки Лазури".
Троллейбус №7 также будет разделён на два: "ул. Можайского – наб. реки Лазури" и "б-р Профсоюзов – ул. Вагжанова".
Автобус №1 будет объезжать закрытый участок дороги через набережную Лазури и Вагжановский переулок.
Автобус № 31 – через набережную Лазури, Вагжановский переулок и улицу Вагжанова.
Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано скорректировать маршруты движения автобусов и провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU