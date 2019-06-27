2019-06-27T17:17:53+03:00
Общество

На две недели в Твери перекроют часть Смоленского переулка

Маршруты движения транспорта изменятся
Ольга ТРОФИМОВА
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На две недели в Твери изменится схема движения транспорта из-за ремонта коллектора на Смоленском переулкеНа две недели в Твери изменится схема движения транспорта из-за ремонта коллектора на Смоленском переулкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участок дороги на пересечении Смоленского переулка с улицами Московской и Чернышевского закроют в связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора.

Работы ООО "Тверь Водоканал" будет осуществлять в период с 4 часов 28 июня до 22 часов 14 июля. Долгий срок обусловлен тем, что инженерные коммуникации на данном участке залегают на глубине пяти метров, поэтому потребуется большой объём земляных и иных работ.

Как информирует администрация Твери, въезд на Смоленский переулок в сторону центра города будет запрещён после пересечения с набережной реки Лазури, в сторону Волоколамского проспекта – после пересечения с улицей Серебряной. Выезд на Смоленский переулок с прилегающих улиц будет разрешён только в сторону от места перекрытия.

К концу первой недели июля движение по Смоленскому переулку планируется частично открыть, однако точные сроки зависят от погодных условий.

Объезд участка будет производиться в соответствии с временными дорожными знаками.

Маршруты общественного транспорта также изменятся.

Троллейбус №2 будет разделён на два участка: "Железнодорожный вокзал – наб. реки Лазури" и "б-р Профсоюзов – ул. Вагжанова" (с разворотом через парк на улице 15 лет Октября).

Троллейбус №3 будет ходить по схеме "з-д. Стеклопластик – ул. Вагжанова".

Троллейбус №4 – "мкр. Чайка – наб. реки Лазури".

Троллейбус №7 также будет разделён на два: "ул. Можайского – наб. реки Лазури" и "б-р Профсоюзов – ул. Вагжанова".

Автобус №1 будет объезжать закрытый участок дороги через набережную Лазури и Вагжановский переулок.

Автобус № 31 – через набережную Лазури, Вагжановский переулок и улицу Вагжанова.

Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано скорректировать маршруты движения автобусов и провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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