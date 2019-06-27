СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-27T14:45:48+03:00

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Завтра молодежка "Динамо-Москва" проведет в Твери на льду спорткомплекса "Юбилейный" первую тренировку.

Напомним, о том, что в Тверь возвращается большой хоккей стало известно 31 мая, когда руководство ХК "Динамо" (Москва), на радость болельщикам, заявило о воссоздании фарм-клуба, который будет выступать в ВХЛ и базироваться в столице Верхневолжья.

В июне между правительством Тверской области и клубом было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. Тверь стала базой для двух команд клуба, играющих в Высшей и Молодёжной лигах.

После тренировок на тверском льду команда примет участие в предсезонном турнире, который пройдет в Череповце с 29 июля по 2 августа, а затем и проведет в Твери несколько контрольных матчей.

С 14 по 18 августа сыграет в турнире в Санкт-Петербурге. С 21 августа и до старта чемпионата МХЛ молодёжная хоккейная команда продолжит тренироваться в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU