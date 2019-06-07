Вернётся ли большой хоккей в Тверь с приходом фарм-клуба ХК «Динамо»

31 мая стало известно о том, что в Тверь возвращается большой хоккей. Руководство ХК «Динамо» (Москва) на радость болельщикам заявило о воссоздании фарм-клуба, который будет выступать в ВХЛ и базироваться в столице Верхневолжья.

Как показало время, хоккейные традиции в Твери сильнее, чем футбольные. Несмотря на то, что именно с футболом связаны самые громкие победы, игра с шайбой, видимо, полюбилась тверичанам больше. Достаточно вспомнить количество болельщиков, посещавших матчи ТХК и «Волги», а также их реакцию на ликвидацию спортивных команд. Если фанаты хоккейного клуба даже провели несколько акций в поддержку своих любимцев, то почитатели футбола новость о «смерти» команды встретили, как показалось, даже равнодушно.

Корреспондент «КП»-Тверь» связался и побеседовал с представителем пресс-службы ХК «Динамо» Москвы Никитой Бахуровым.

- Почему именно Тверь была выбрана базой для фарм-клуба «Динамо»?

- Тверь - город, с которым у хоккейного «Динамо» существует давняя история взаимоотношений. В начале нулевых годов нового века именно на тверском льду проявляли свои лучшие качества динамовцы Александр Радулов и Илья Никулин. В 2010 году тверской Дворец спорта «Юбилейный» был домом для команды «Динамо» (Тверская область) в первом сезоне Высшей хоккейной лиги. Крайне важно, что в Твери любят хоккей и, мы уверены, болельщики ждут матчей ВХЛ на своем льду, они соскучились по большому хоккею.

- Когда будет осуществляться переезд команды и какие мощности будут задействованы? Ведь это достаточно сложный организационный процесс.

- Никаких сложностей не возникнет. На протяжении многих лет в Твери были хоккейные команды, которые всегда отличались хорошей организацией. Не сомневаемся, что накопленный городом опыт поможет нам быстро и безболезненно обосноваться в Твери.

- Когда будет известен состав фарм-клуба, в том числе и тренерский? В команде будут играть только запасные игроки московского «Динамо» и молодежь? Есть шанс увидеть кого-нибудь из основного состава на тверском льду?

- Тренерский штаб будет объявлен в конце июня. Что касается состава команды, то формирование почти завершено. Но рассказать о конкретике сможем перед началом сезона, когда все клубы системы московского «Динамо» будут готовы к сезону.

- Хоккеисты и тренеры будут жить в Твери или только проводить здесь домашние игры?

- Команды МХЛ и ВХЛ будут полностью базироваться в Твери. Как мы и говорили, здесь созданы все условия и совершать большие перемещения только ради домашних матчей было бы нелогично.

- Какие задачи поставлены руководством перед командой на предстоящий сезон? Представители «Динамо» видели «Ледовый дворец»? Какие у них впечатления от арены?

- Перед таким клубом, как «Динамо», всегда ставятся самые высокие задачи. Каждая команда системы клуба должна не только давать результат в своей лиге, но и обязательно поставлять игроков для первой команды. Что касается дворца, то представители клуба, разумеется, регулярно приезжают сюда и находятся на постоянной связи с руководством и сотрудниками спортсооружения. Арена хорошо знакома как по прошлым годам сотрудничества, так и по недавним выступлениям ТХК в ВХЛ. Арена уютная для болельщиков и отвечает требованиям лиги.

- В Твери много молодых хоккеистов. При должном уровне показанной игры у них есть шанс попасть в структуру «Динамо»?

- Шанс есть всегда. История показывает, что многие воспитанники тверской хоккейной школы смогли проявить себя в «Динамо». Достаточно вспомнить Дениса Кокарева и Александра Кутузова, которые в составе бело-голубых выиграли Кубок Гагарина.

- Как «Динамо» собирается работать с фанатами?

- Программа по работе с болельщиками разрабатывается. Безусловно, это одно из важнейших направлений, которое не должно остаться без должного внимания. В свою очередь надеемся, что для местных любителей хоккея возвращение команды Высшей хоккейной лиги в Тверь станет по-настоящему знаковым.

В социальных сетях уже появилась группа фанатов ХК «Динамо» (Тверь), в которой на момент написания статьи числились 446 человек. Но это, конечно, только начало. На сайте ВХЛ сообщается о том, что структура Лиги и календарь на предстоящий сезон будут обнародованы в июле.

СПРАВКА «КП»

Предшественником созданного фарм-клуба московского «Динамо» можно считать ТХК - Тверской хоккейный клуб. Первый матч ТХК провел в сезоне 1996/97 годов в первой лиге (зона «Центр-2»), однако уже на следующий сезон перебралась в высшую лигу. На протяжении 20 лет хоккеисты с разной степенью успеха представляли Тверь на состязаниях различных уровней. Пик команды пришелся на сезон 2015/2016, когда ТХК удалось выиграть регулярный чемпионат ВХЛ, а также второй раз подряд стать бронзовым призером розыгрыша Кубка Братины. Однако уже в следующем сезоне в клубе начались финансовые проблемы, а затем было объявлено о его ликвидации. Без большого хоккея Тверь жила два года.