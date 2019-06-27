2019-06-27T11:23:50+03:00
Общество

Чиновник, ответственный за обрушение навеса в центре Твери, останется под домашним арестом

Так решил Центральный районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Чиновника обвиняют в халатности, которая стала причиной обрушения навеса Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиЧиновника обвиняют в халатности, которая стала причиной обрушения навеса Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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По решению суда начальник отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений" останется под домашним арестом до 17 июля 2019 года.

Напомним, чиновника обвиняют в халатности, которая привела к обрушению навеса в центре Твери.

ЧП произошло вечером, 16 февраля 2019 года. Снежная масса и глыбы льда упали с крыши дома № 12Б, расположенного по улице Новоторжской города Твери, на деревянный защитный навес. Конструкция рухнула, при этом пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Им были причинены различные телесные повреждения, у одной из которых они расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Мясоутова обвиняют в том, что его ведомство вовремя не позаботилось об очистке крыши дома от снега. 19 февраля его посадили под домашний арест. Два раза сроки продлевали, последний истек 17 июня.

Как сообщает пресс-служба суда, старший следователь Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под домашним арестом обвиняемого Мясоутова еще на месяц, до 17 июля 2019 года включительно.

Ходатайство мотивировано необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий.

Несмотря на то, что обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и ходатайствовали об изменении меры пресечения на залог в размере 150 000 рублей, а также запрет определенных действий, суд продлил домашний арест.

Постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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