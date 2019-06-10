Роспотребнадзор выяснил, что купаться в Твери небезопасно

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-10T15:18:09+03:00

На пляжах в Твери можно только позагорать Фото: Альберт БОЙКОВ

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Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в местах массового отдыха тверичан. Пробы были взяты в р. Волге на набережной А. Никитина (центральный пляж), р. Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, р. Тьмаке в районе поселка Первомайский, карьере в д. Константиновка.

Лабораторные исследования показали, что ни одно из перечисленных мест не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям.

- При этом энтеровирусов и иных патогенных микроорганизмов в воде исследуемых водоёмов не обнаружено. Все пробы также удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

Что касается почвы, то отобранные в указанных местах отдыха образцы, соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. А значит загорать на пляжах можно без вреда для здоровья. Главное - знать меру.

Кстати, перед началом купального сезона корреспонденты "Комсомолки" прокатились по тверским пляжам и посмотрели, насколько комфортно там можно отдохнуть. Картина открылась не самая приятная: мусор, битые стекла и отсутствие биотуалетов - вот чем радуют горожан местные места отдыха.

Не удивительно, что Управление Роспотребнадзора по Тверской области рекомендует жителям и гостям Верхневолжья воздержаться от купания в местных водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU