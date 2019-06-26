В Твери почтили память поэта Андрея Дементьева

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-26T15:30:26+03:00

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26 июня - День памяти выдающегося поэта, нашего земляка Андрея Дементьева. Ровно год назад поэт скончался, не дожив меньше месяца до своего 90-летия.

Сегодня, в Твери и других городах региона прошли памятные мероприятия. Центральной площадкой стал Дом поэзии Андрея Дементьева, который находится в Твери на одноименной улице.

Память поэта почтили минутой молчания. В сквере у Дома поэзии артисты Тверской академической областной филармонии исполнили песни на стихи Андрея Дементьева.

В библиотеках Верхневолжья прошли поэтические мероприятия, акции и выставки в память о поэте.

В день памяти гости Дома поэзии увидели прямую трансляцию торжественной церемонии гашения художественного маркированного конверта "90 лет со дня рождения поэта А.Д. Дементьева", которая прошла в Общественной палате РФ в Москве. Церемония гашения конверта состоялась и в Твери.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для гашения конверта был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На нем указана дата 26 июня 2019 года. Конверты, напечатанные миллионным экземпляром, уже доступны в центральном почтовом отделении Твери по адресу: ул. Советская, д. 31, а также во всех филиалах Почты России по стране.

Справка "КП":

Андрей Дмитриевич Дементьев - лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области, один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Выпустил более 50 книг, на его стихи написано более сотни песен и романсов. По его инициативе в Твери, в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. Имя знаменитого поэта носит одна из улиц в центе Твери.

Также решается вопрос об установке в Твери памятника Андрею Дементьеву.

ИСТОЧНИК KP.RU