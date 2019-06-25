2019-06-25T12:50:55+03:00
Звезды

В Твери может появиться памятник Андрею Дементьеву

Знаменитый поэт ушел из жизни год назад 26 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери почтят память поэта Андрея ДементьеваВ Твери почтят память поэта Андрея ДементьеваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Доме поэзии в Твери 26 июня состоится вечер памяти поэта Андрея Дементьева.

Напомним, наш земляк ушел из жизни 26 июня 2018 года. Он меньше месяца не дожил до своего 90-летия.

В день открытых дверей Дом поэзии будет открыт для посетителей с 10:00.

В 12:00 состоится прямая трансляция из Общественной палаты РФ с торжественной церемонии гашения художественного конверта в честь Андрея Дементьева. Конверт был выпущен в преддверии годовщины смерти поэта и маркирован "90 лет со дня рождения поэта А.Д. Дементьева (1928–2018)".

В 13:00 в сквере у Дома поэзии начнётся концерт, участие в котором примут артисты Тверской академической областной филармонии.

Кстати, в память о выдающемся соотечественнике на берегу Волги в Твери хотят установить памятник. Его проект обсудят в Общественной палате РФ 26 июня.

А в ближайшее время авиационный парк ПАО "Аэрофлот" пополнит самолет с именем поэта Андрея Дмитриевича Дементьева. С инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени нашего земляка направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Справка "КП":

Андрей Дмитриевич Дементьев - лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области, один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Выпустил более 50 книг, на его стихи написано более сотни песен и романсов. По его инициативе в Твери, в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. Имя знаменитого поэта носит одна из улиц в центе Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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