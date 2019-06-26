2019-06-26T14:43:07+03:00
Происшествия

Кафе в городе Бологое Тверской области вновь стало местом преступления

Там совершено второе убийство за неделю
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи расследуют второе убийство в кафе города БологоеСледователи расследуют второе убийство в кафе города БологоеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ленинградской области. Молодого человека обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации следствия, ЧП произошло ночью 22 июня 2019 года. Двое незнакомых парней подрались в кафе "Островок" в городе Бологое. Один из дебоширов оказался сильнее и избил второго. В результате, 24-летний местный житель скончался на месте преступления.

Следователи СКР и сотрудники регионального УМВД России задержали подозреваемого "по горячим следам".

- Мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение, - уточнили в пресс-службу СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, за прошедшие две недели это уже вторая смертельная драка в данном заведении. В ночь с 17 на 18 июня в результате "пьяной" драки 45-летний местный житель убил посетителя кафе. Мужчина задержан, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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