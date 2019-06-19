В Тверской области мужчину задержали за убийство посетителя кафе

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-19T13:24:47+03:00

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По версии следствия, в ночь с 17 на 18 июня 2019 года, двое мужчин отдыхали в одном из кафе города Бологое, где между ними произошел конфликт. Завязалась драка, и один мужчина нанес неприятелю удары рукой в область лица. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия.

В результате слаженных действий следователей СКР и сотрудников регионального УМВД России подозреваемый был задержан "по горячим следам".

- Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи осмотрели место происшествие, опросили свидетелей и подозреваемого. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU