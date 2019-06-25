Несовершеннолетний велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с бетономешалкой в Твери
Мальчика доставили в больницу
Ребенок получил тяжелые травмы при столкновении с бетономешалкойФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла вечером, 25 июня, на бульваре Цанова в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль "ДАФ (Миксер)" под управлением 36-летнего водителя, выезжал с прилегающей территории, а когда остановился в него врезался велосипедист.
12-летний мальчик ехал по тротуару от Крупского моста. В результате аварии он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU