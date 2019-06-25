В Тверской области внук украл телевизор у собственной бабушки

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-25T14:20:22+03:00

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С заявлением о грабеже в дежурную часть МО МВД России "Кашинский" обратилась 93-летняя жительница деревни Устиново Кашинского городского округа Тверской области.

Женщина сообщила, что к ней в квартиру пришел ее внук и потребовал деньги. Когда пенсионерка ответила отказом, злоумышленник с применением физической силы, открыто похитил телевизор и скрылся с места преступления.

Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам". 45-летний неработающий местный житель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенный телевизор вернули пенсионерке.

За грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU