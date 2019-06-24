В Тверской области будут судить сотрудника МВД за то, что он присвоил ведомственный автомобиль
Прокуратура обвиняет мужчину, занимавшего должность старшего специалиста направления материально-технического и хозяйственного обеспечения тыла, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Следствием установлено, что в период с 13 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года мужчина на буксире переместил автомобиль органов внутренних дел с огороженной территории отдела полиции на свой дачный участок. Там он использовал транспортное средство в своих личных целях. Ущерб ведомства составил более 133 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тверской области.
- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Бежецкий районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU