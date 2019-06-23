2019-06-23T09:34:46+03:00
Происшествия

Пожар на складе с пластиком в Кимрах Тверской области ликвидирован

Склад уничтожен огнём, пострадал производственный цех
Виктория ТУШКОВА
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Едкий чёрный дым от горящего полистирола шёл прямо на город. Фото: Пётр АКАБОВ.Едкий чёрный дым от горящего полистирола шёл прямо на город. Фото: Пётр АКАБОВ.
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Пожар на складах с пластиковыми плинтусами предприятия "Киндекор" в Кимрах произошёл вечером 22 июня. Местные жители рассказывали, что город затягивает едкий чёрный дым, с неба летит пепел.

В Главном управлении МЧС по Тверской области сообщили, что по уточнённой информации пожар затронул не только склад готовой продукции, который полностью уничтожен огнём, но и производственный цех предприятия. Там сгорела кровля и повреждена внутренняя отделка.

В 22:10 была объявлена локализация пожара, а в 06:30 - полная ликвидация. Всего к ликвидации пожара было привлечено 28 человек и 7 единицы техники.

Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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