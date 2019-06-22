Огромный пожар бушует на складах с пластиком в Кимрах Тверской области

22 июня вечером едкий дым от огромного пожара затянул город Кимры. Сообщения о ЧП на промышленных складах всколыхнули соцсети. По словам местных жителей пожар произошёл на складе производственной компании "Киндекор", располагающейся на Ильинском шоссе, 10.

В начале десятого часа вечера дым уже дошёл до микрорайона Новое Савёлово, располагающегося на другом берегу Волги - сообщили местные жители. По некоторым частям города ветер разнёс обугленные куски упаковочного картона и пепел.

Предположения местных жителей о том, что горят склады с пластиком подтвердили в МЧС.

- Горят два металлических ангара с пластиком, площадь каждого 20х100 метров. Внутри людей не было, пострадавших нет. Происходит ликвидация, - сообщили "КП"-Тверь" в Главном управлении МЧС по Тверской области.

Компания "Киндекор" производит потолочный плинтус и молдинги из вспененного полистирола. Продукты горения отдельных видов пенополистирола относят к высокоопасным.

СПРАВКА "КП"

Пенополистирол легко воспламеняется от спичек, паяльной лампы и искр автогенной сварки. Не воспламеняется от раскалённого металлического прута и раскуренной сигареты.

При горении пенополистирола выделяется высокотоксичная синильная кислота, бромоводород и тому подобное.

Во время Первой мировой войны синильная кислота использовалась и как самостоятельное боевое отравляющее вещество, так и в качестве компонентов других боевых ядовитых газов.

Чёрный дым идёт на город. Фото: Пётр Акабов, Подслушано Кимры

В некоторых частях города с неба падают обгорелые куски упаковочного картона. Фото: Дина Кучина, Подслушано Кимры