"Жигули" попали под поезд на карьерах в Твери

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-21T15:21:21+03:00

На карьерах поезд протаранил легковушку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"

На импровизированном переезде произошло второе ДТП за сутки

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Вчера, 20 июня, "Комсомолка" писала о том, что на железнодорожных путях, которые проходят рядом с карьером в Старой Константиновке, поезд протаранил иномарку.

Не успели машину убрать, как история повторилась. Утром, 21 июня, на путях застрял "ВАЗ". Фотографией с неудавшимся маневром поделились очевидцы паблика "Подслушано у водителей. Тверь".

Водитель сообщил, что сильно торопился и поехал по навигатору, автомобиль застрял, и в него врезался поезд. Как и в прошлой истории, машинист не успел затормозить.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU