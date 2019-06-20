2019-06-20T15:28:45+03:00
Происшествия

На карьерах в Твери поезд столкнулся с иномаркой

Автомобиль застрял на железнодорожны путях
Ольга ТРОФИМОВА
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Поезд протаранил иномарку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Мария СорокинаПоезд протаранил иномарку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Мария Сорокина
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ДТП произошло днем, 20 июня, на карьерах в деревне Старая Константиновка в Калининском районе. Иномарка пересекала железнодорожные пути и застряла. В это время в нее врезался поезд. Фотографии с места происшествия опубликовали местные жители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Как замечают местные жители, подобные происшествия здесь не редкость - на данном участке оборудован самодельный переезд. На нем и застревают автомобилисты, которые стремятся подъехать на авто как можно ближе к воде.

Кстати, несколькими часами ранее, в этой же группе отдыхающие поделились фотографиями прибрежной зоны на противоположном берегу карьера, где обычно собираются любители квадроциклов. Вдоль кромки воды там появилось темное пятно, похожее на отработанное масло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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