Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области
Столкновение произошло около 3:50 ночи 21 июня на 164-м км трассы М10 "Россия", в районе поселка Андрейково.
Легковой автомобиль "Шевролет Эксперс" столкнулся со световой мачтой уличного освещения.
В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей - мальчики 12 лет и один год. Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, погибших нет.
Движение на участке автодороги не нарушалось. На месте аварии работают спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU