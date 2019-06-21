Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-21T08:14:11+03:00

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Столкновение произошло около 3:50 ночи 21 июня на 164-м км трассы М10 "Россия", в районе поселка Андрейково.

Легковой автомобиль "Шевролет Эксперс" столкнулся со световой мачтой уличного освещения.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей - мальчики 12 лет и один год. Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, погибших нет.

Движение на участке автодороги не нарушалось. На месте аварии работают спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU