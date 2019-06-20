2019-06-20T09:30:54+03:00
Общество

Более сотни военных снарядов обезвредили в Тверской области

Находку обнаружили в Оленинском и Бельском районах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обнаружили более сотни военных снарядов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области обнаружили более сотни военных снарядов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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19 июня группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Оленинском и Бельском районах было обезврежено 125 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди трофеев обнаружены: две 81-миллимитровые минометные мины, восемьдесят четыре 12,7-миллимитровых патрона, один 150-миллиметровый артиллерийский снаряд, одна 50-миллимитровая минометная мина, четыре 76-миллимитровых артиллерийских снаряда, четыре 45-миллимитровых артиллерийских снаряда, шесть 82-миллимитровых минометных мин, двадцать три 50-миллимитровых минометных мины.

В МЧС напоминают жителям, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и ни в коем случае не бросать снаряды в костер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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