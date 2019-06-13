В Тверской области приведут в порядок дороги до Ширкова погоста

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-13T13:46:45+03:00

Подъездные пути к памятнику деревянного зодчества отремонтируют в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Подъездные пути к церкви Рождества Иоанна Предтечи в Пеновском районе Тверской области отремонтируют в преддверии 325-летия уникального памятника деревянного зодчества.

Сейчас до Ширкова погоста можно доехать по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Одна из них - автодорога «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино» - включена в программу дорожных работ на 2019 год. Подрядная организация уже определена. На участке протяжённостью 17,7 км (с 74 км по 92 км) будут проведены работы по ямочному ремонту и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

На песчано-гравийных автодорогах «Починок – Переходовец» и «Заево - Косицкое – Ширково» проведут работы по планировке проезжей части автогрейдером, досыпке пониженных мест, вырубят кустарники для обеспечения видимости. Также планируется заменить деревянный настил на мосту через реку Езжиница на автодороге «Заево - Косицкое – Ширково», сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Справка «КП»:

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 1694 года постройки - самая высокая из подобных сооружений в мире – долгое время находилась в удручающем состоянии и была закрыта для посещений.

В 2016 году на куполе уникального четырехъярусного памятника деревянной архитектуры был установлен крест, в храме после более чем 100-летнего перерыва возобновились богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU