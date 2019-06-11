В Тверской области одиннадцатилетняя велосипедистка оказалась под колесами иномарки
ДТП произошло в Конаково
В Тверской области сбили несовершеннолетнюю велосипедисткуФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась 10 июня на улице Первомайская в Конаково Тверской области.
31-летний водитель иномарки «Тойота Ленд Крузер» ехал по улице и сбил одиннадцатилетнюю девочку на велосипеде. Ребенок выскочил перед машиной из переулка.
Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу, уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU