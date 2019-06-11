В Тверской области одиннадцатилетняя велосипедистка оказалась под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-11T09:13:13+03:00

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Авария случилась 10 июня на улице Первомайская в Конаково Тверской области.

31-летний водитель иномарки «Тойота Ленд Крузер» ехал по улице и сбил одиннадцатилетнюю девочку на велосипеде. Ребенок выскочил перед машиной из переулка.

Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу, уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU