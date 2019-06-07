2019-06-07T11:13:23+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей и мужчины на пожаре в Тверской области

Причина пожара устанавливатся
Ольга ТРОФИМОВА
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В Бежецке сгорел многоквартирный дом Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВ Бежецке сгорел многоквартирный дом Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели при пожаре двоих детей и мужчины.

Напомним, пожар разгорелся в двухэтажном многоквартирном доме в городе Бежецк, вечером, 6 июня. В ходе тушения спасатели обнаружили тела трех погибших, в том числе двоих малолетних детей в возрасте двух и четырех лет.

- По факту произошедшего Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум или более лицам), - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. - В ходе осмотра квартиры обнаружен и зафиксирован очаг пожара на диване в комнате, где и были обнаружены тела погибших. Изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены свидетели.

Признаков насильственной смерти на телах детей и мужчины не обнаружено. Точную причину смерти выяснят после судебно-медицинской экспертизы. Причину возгорания установят по итогам пожарно-технической судебной экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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