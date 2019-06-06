Двое малолетних детей погибли на пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-06T19:05:26+03:00

На пожаре в Тверской области погибли три человека Фото: архив "КП"

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Сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме на ул. Пролетарская в Бежецке поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 июня.

В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тела троих пострадавших, один их которых мужчина. Его личность устанавливается. Двое других - малолетние дети в возрасте двух и четырех лет.

- По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс службе регионального следственного управления. - На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей дома.

Также на месте работают сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления. Для определения точной причины смерти погибших, очага и причин возгорания, в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU