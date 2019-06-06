Двое малолетних детей погибли на пожаре в Тверской области
Сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме на ул. Пролетарская в Бежецке поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 июня.
В ходе тушения спасатели обнаружили в доме тела троих пострадавших, один их которых мужчина. Его личность устанавливается. Двое других - малолетние дети в возрасте двух и четырех лет.
- По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс службе регионального следственного управления. - На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей дома.
Также на месте работают сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления. Для определения точной причины смерти погибших, очага и причин возгорания, в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU