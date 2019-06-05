2019-06-05T21:07:10+03:00
Происшествия

На улице в Твери умер мужчина

Житель областного центра упал и ударился головой
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на улице умер мужчинаВ Твери на улице умер мужчинаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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ЧП случилось днем 5 июня на улице Фадеева, в Московском районе Твери. Мужчине стало плохо на глазах у прохожих.

Как выяснилось позднее, это был 63-летний местный житель. Жители окрестных домов уточнили, что погибший несколько дней злоупотреблял спиртным, от жары ему стало плохо, он упал и сильно ударился головой.

Фельдшеры "скорой", которые приехали на место происшествия констатировали смерть.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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