На улице в Твери умер мужчина
Житель областного центра упал и ударился головой
В Твери на улице умер мужчинаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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ЧП случилось днем 5 июня на улице Фадеева, в Московском районе Твери. Мужчине стало плохо на глазах у прохожих.
Как выяснилось позднее, это был 63-летний местный житель. Жители окрестных домов уточнили, что погибший несколько дней злоупотреблял спиртным, от жары ему стало плохо, он упал и сильно ударился головой.
Фельдшеры "скорой", которые приехали на место происшествия констатировали смерть.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU