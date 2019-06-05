Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
Администрация Твери утвердила перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог областной столицы. Публикуем полный список этих дорожных отрезков:
- Пересечение Тверского проспекта и улицы Новоторжской;
- пересечение Тверского проспекта и улицы Советской;
- пересечение улицы Советской и Волжского проезда;
- площадь Капошвара;
- пересечение проспекта Чайковского и Спортивного переулка;
- улица Паши Савельевой (в районе дома 1 на улице Луначарского);
- площадь Конституции;
- Комсомольский проспект (участок от дома 1/28 до дома № 2/26);
- пересечение улицы Красина и улицы Зинаиды Коноплянниковой;
- пересечение улицы Мусоргского и бульвара Шмидта;
- Пожарная площадь;
- пересечение проспекта 50 лет Октября и федеральной автомобильной дороги «Россия»;
- Проспект 50 лет Октября (в районе дома № 17 А);
- пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;
- пересечение проспекта Ленина с улицы Лизы Чайкиной;
- улица Маршала Конева (в районе дома № 154/48);
- пересечение проспекта Калинина и улицы Карла Маркса;
- пересечение Волоколамского проспекта и улицы Склизкова;
- пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;
- пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури;
- пересечение улицы Орджоникидзе и улицы Склизкова;
- улица Орджоникидзе (в районе дома № 48);
- площадь Терешковой;
- пересечение улицы 15 лет Октября и улицы Ротмистрова;
- пересечение улицы Вагжанова и Вагжановского переулка;
- пересечение улицы Вагжанова и улицы 15 лет Октября.
До 1 августа сотрудникам департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери предписано разработать "первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий".
ИСТОЧНИК KP.RU