2019-06-05T15:42:10+03:00
Общество

Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог

До 1 августа чиновникам надо разработать меры, которые помогут предотвратить аварии
Альберт БОЙКОВ
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В перечень попали участки, на которых чаще всего происходят ДТПВ перечень попали участки, на которых чаще всего происходят ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Администрация Твери утвердила перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог областной столицы. Публикуем полный список этих дорожных отрезков:

- Пересечение Тверского проспекта и улицы Новоторжской;

- пересечение Тверского проспекта и улицы Советской;

- пересечение улицы Советской и Волжского проезда;

- площадь Капошвара;

- пересечение проспекта Чайковского и Спортивного переулка;

- улица Паши Савельевой (в районе дома 1 на улице Луначарского);

- площадь Конституции;

- Комсомольский проспект (участок от дома 1/28 до дома № 2/26);

- пересечение улицы Красина и улицы Зинаиды Коноплянниковой;

- пересечение улицы Мусоргского и бульвара Шмидта;

- Пожарная площадь;

- пересечение проспекта 50 лет Октября и федеральной автомобильной дороги «Россия»;

- Проспект 50 лет Октября (в районе дома № 17 А);

- пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;

- пересечение проспекта Ленина с улицы Лизы Чайкиной;

- улица Маршала Конева (в районе дома № 154/48);

- пересечение проспекта Калинина и улицы Карла Маркса;

- пересечение Волоколамского проспекта и улицы Склизкова;

- пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;

- пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури;

- пересечение улицы Орджоникидзе и улицы Склизкова;

- улица Орджоникидзе (в районе дома № 48);

- площадь Терешковой;

- пересечение улицы 15 лет Октября и улицы Ротмистрова;

- пересечение улицы Вагжанова и Вагжановского переулка;

- пересечение улицы Вагжанова и улицы 15 лет Октября.

До 1 августа сотрудникам департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери предписано разработать "первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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