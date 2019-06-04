За месяц восемь детей выпали из окон в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-04T18:53:27+03:00

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По информации детской областной клинической больницы, опубликованной Министерством здравоохранения Тверской области, такого количества случаев падения из окон в течение одного месяца в больнице не фиксировали никогда. Всего за последние 4 года в это медицинское учреждение был госпитализирован 21 ребёнок после травм, полученных в результате падения из окна.

Как отмечают специалисты, у таких происшествий не всегда благополучное завершение. Нередко падения с высоты оборачиваются для ребенка тяжёлыми травмами и даже гибелью. Падение детей заканчивается чаще всего политравмой с повреждением черепа, спинного мозга, а также разрывами внутренних органов, переломами костей.

Специалисты призывают оградить детей от опасности и напоминают, что даже вовремя и полноценно оказанная медицинская помощь не всегда даёт шансы на полное восстановление ребёнка после тяжёлой черепно-мозговой или спинальной травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU