Сезон открытых окон: как защитить ребёнка от трагической случайности

С приходом тепла так и тянет распахнуть окна в квартире пошире, чтобы впустить в жилище свежий воздух и ароматы цветущих трав. Но вместе с ласковым весенним ветром в дом может ворваться беда. Тревожной статистикой поделился региональный Минздрав: за последние четыре года в Тверской области было зафиксировано более 20 случаев падения детей из окон. В 2015 году в детскую областную клиническую больницу поступили семь выпавших из окон детей, в 2016 году – шесть, 2018 году – восемь.

Чаще всего такое случается с детьми до четырёх лет. Они уже умеют ползать или ходить, очень любопытны, но не осознают опасность или недостаточно внимательны к ней. Что касается данных двадцати случаев, только благодаря счастливому стечению обстоятельств и профессионализму медиков никто из детей не погиб и не остался инвалидом. Однако очень часто падения с высоты заканчиваются для ребёнка тяжёлыми травмами и даже гибелью: малыши, как правило, падают вниз головой, рискуя заработать черепно-мозговую травму. Нередки при таком падении травмы позвоночника и спинного мозга, переломы, разрывы внутренних органов.

Что же сделать, чтобы избежать беды? Для начала следует строго придерживаться следующих правил:

- открывая окна, убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

- используйте для проветривания форточки, если они есть, в противном случае открывайте окна в откидном положении и ставьте ограничители, чтобы окно открывалось не более чем на 10 сантиметров;

- не рассчитывайте на москитные сетки - именно из-за них происходит множество несчастных случаев: дети опираются на сетку, но выдержать вес ребёнка крепления не способны;

- уберите от окон мебель, не оставляйте ребёнка одного в комнате, где у него есть шанс дотянуться до окна и открыть его.

Увы, не спускать глаз с маленького непоседы ни на секунду круглые сутки вряд ли возможно. А потому «КП»-Тверь» нашла несколько вариантов того, как вы можете обезопасить окна в вашей квартире.

Ограничитель открывания окна со стальным тросом

Ширина открытия окна ограничивается длиной троса. Устройство крепится двумя концами на разные створки оконной рамы. С одной стороны установлен замок: блокировка снимается только при помощи ключа. Производители обещают, что такой замок может выдержать нагрузку до 400–500 килограммов.

Стоимость: от 380 до 900 рублей за штуку.

Оконные ручки с ключом

Их можно установить вместо обычных ручек на пластиковых окнах. Ключ не только блокирует закрытое окно, он может фиксировать ручку в одном из двух положений, когда окно открыто или закрыто. Без ключа изменить положение створки нельзя.

Стоимость: от 350 до 1800 рублей за штуку.

Детский замок на створку пластикового окна

Такой замок крепится в нижней части рамы, им можно блокировать поворотное открытие окна, оставив лишь возможность откидывать створку окна для проветривания.

Стоимость: от 160 до 500 рублей за штуку.

Решётки на окна

Кардинальное решение, но оно даёт возможность при необходимости открыть окно настежь. Решётки крепятся с внешней стороны окна на кронштейны. Наиболее надёжное крепление предполагает как кронштейны на боковых откосах оконного проёма, так и точки крепления на раме окна. Установку решётки лучше доверить специалисту. Серьёзные фирмы, кстати, часто продают такие решётки с условием их установки своим сотрудником. Конструктивно оконные решётки бывают разные. Некоторые представляют собой мощную сплошную защиту всего окна (они к тому же уберегут квартиру от воров). Есть решётки, закрывающие только нижнюю часть окна или конкретную его створку. Бывают сборные конструкции, которые вы соберёте по нужному размеру дома сами. Расстояние между прутьями решётки не должно превышать десяти сантиметров. Любители абсолютных мер могут комбинировать решётку с любым из перечисленных выше приспособлений.

Стоимость: очень сильно варьируется от типа, производителя и комплектации, начальные цены за одну решётку - от 1250 до 4000.