С начала сезона в Тверской области произошло 49 ДТП с участием мототехники

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-04T08:25:39+03:00

В Тверской области участились ДТП с мотоциклами Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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В Тверской области участились аварии с участием мототехники – велосипедами, мотоциклами, мопедами. По данным региональной Госавтоинспекции, в 2019 году на территории области произошло 49 ДТП. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних подростков, и ранены 54 человека. Только за прошедшие выходные в ГИБДД зафиксировано 5 аварий, одна - со смертельным исходом.

Десять процентов от числа всех погибших на территории региона - это водители или пассажиры мотоциклов.

В ГИБДД просят водителей во время движения на автомобиле внимательнее относиться к водителям мотоциклов и мопедов, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия, а водителей мототехники соблюдать правила дорожного движения.

Родителей призывают контролировать своих детей и исключить возможность управления мототехникой, до достижения ими совершеннолетия и получения прав на управление транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU