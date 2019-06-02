2019-06-02T20:31:32+03:00
Происшествия

В Твери мужчина разбился на мотоцикле

Авария произошла в Московском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери погиб мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Твери погиб мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП случилось в воскресенье, 2 июня. 42-летний мужчина ехал на мотоцикле «Suzuki» по набережной реки Лазури и врезался в столб.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, но позже скончался, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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