В Твери мужчина разбился на мотоцикле
Авария произошла в Московском районе
В Твери погиб мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП случилось в воскресенье, 2 июня. 42-летний мужчина ехал на мотоцикле «Suzuki» по набережной реки Лазури и врезался в столб.
В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, но позже скончался, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU