Оздоровительные лагеря Тверской области принимают первую смену детей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-01T15:19:09+03:00

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Утром, 1 июня, от Дворца спорта детей и молодежи (ул. Дарвина, 3) в Твери отправились автобусы, которые доставят в лагеря первую смену детей. Желающих провести лето на природе оказалось много, поэтому развозить воспитанников будут в течение трех дней.

В этом году лагеря региона будут работать в 4 смены. Путевки на первые три смены уже почти раскуплены, но еще можно успеть отдохнуть в последний заезд.

Напомним, что летом 2019 года в Тверской области распахнут свои двери более 600 лагерей. за три месяца в них отдохнет более 70 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU