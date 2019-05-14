Путёвку в детский лагерь ещё можно успеть купить в Твери

1 июня в детских загородных лагерях начинается заезд первой смены. Развозить детей по лагерям будут на протяжении трёх дней:

1 июня: «Спутник» (в 9:00), «Радуга» (в 10:00) и «Ромашка» (11:00);

2 июня: «Дружба» (9:00), «Романтик» (11:00), «Ровесник» (13:00).

3 июня: «Звёздный» (9:00) и «Чайка» (11:00).

Автобусы отправляются от Дворца творчества детей и молодёжи (Тверь, ул. Дарвина, дом 3).

Вторая смена в детских лагерях начнётся 23-25 июня. Если вы не побеспокоились о покупке путёвки заранее, то попасть во вторую смену уже вряд ли получится. Возможно, ещё могут остаться свободными одно-два места в лагере «Ромашка», но их наличие надо будет уточнить в городском Управлении образования — сообщили «КП»-Тверь» специалисты этого ведомства.

Третья смена, которая стартует 15-17 июля, уже тоже раскуплена практически под ноль, разве что в лагерь «Ровесник» ещё можно попытаться попасть.

На четвёртую смену места остались, детей пока принимают в любой лагерь за исключением «Дружбы». Старт четвёртой смены запланирован на 6-8 августа.

На оплату путёвок предоставляются субсидии, ими, например, могут воспользоваться работники муниципальных учреждений Твери и другие категории. В отдельных случаях субсидия может полностью покрыть стоимость путёвки. Существует перечень льготников, которые могу оформить бесплатную путёвку в лагерь, такие как дети-сироты или дети из малообеспеченных семей. Однако везде могут быть свои тонкости, поэтому специалисты советуют рассчитывать субсидию отдельно для каждого конкретного случая. В этом вам помогут в Управлении образования администрации Твери.

Забронировать путёвку можно на специализированном сайте leto.tver.ru. Для этого вам необходимо:

1. Создать на сайте учётную запись, войти в личный кабинет, оформить заявление, следуя указаниям.

2. Приложить к заявлению сканы документов: свидетельство о рождении ребёнка, справку из школы, подтверждающую факт обучения там ребёнка, а также справку с места работы родителя если он является сотрудником муниципального или государственного учреждения.

3. Получить на указанный вами адрес электронной почты подтверждение регистрации и квитанцию для оплаты. Её также можно скачать в личном кабинете.

3. Оплатить услугу. После этого на электронную почту вам должно прийти уведомление о дате выдачи путёвки.

Кстати, информация о количестве путёвок, опубликованная на сайте leto.tver.ru, как выяснилось, не отражает реального положения дел. Со слов специалиста Управления, там отображается количество путёвок, ожидающих оплаты и совсем не обязательно, что все они свободны.

Все справки можно получить по телефону: (4822) 58-25-37 или придя по адресу: Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 108.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детские загородные лагеря поверяет Роспотребнадзор. Проверки сейчас ведутся во всех лагерях, открывающихся в первую смену.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что особое внимание проверяющие уделяют качеству и безопасности питьевой воды, пищевых продуктов, организации питания детей, медицинскому обеспечению, а также наличию у персонала профилактических прививок, проведению обработок против насекомых и грызунов.

В лагерях продолжаются противоклещевые обработки, они запланированы на территории общей площадью более 400 гектаров.