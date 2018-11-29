Знаменитую колокольню в Калязине Тверской области планируют отреставрировать
В Тверской области планируется отреставрировать знаменитую колокольню Николаевского собора в Калязинском районе. Кроме того в планах отремонтировать дороги и развить туристический потенциал Калязина. Эти и другие вопросы губернатора Игорь Руденя обсудил на встрече с ветеранским активом муниципального образования 29 ноября.
- Мы готовы отреставрировать колокольню за счет областных средств. На средства федерального бюджета разработана проектно-сметная документация. Колокольня – важный видовой объект Тверской области, который привлекает много туристов, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Предполагается, что пройдут работы по укреплению основания памятника и реставрация внешних стен.
Также в порядок будут приведены дороги в Калязинском районе. В первую очередь – въезд в муниципалитет со стороны Московской области.
Кроме того ветераны и глава региона обсудили вопросы привлечения молодых специалистов в сферу здравоохранения и закрепления молодежи в районе.