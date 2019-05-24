Жителям Тверской области компенсировали расходы за цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-24T15:09:42+03:00

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Компенсацию за приобретённое оборудование для подключения к цифровому ТВ получили 3264 жителя Верхневолжья. По итогам 2018 года выплаты получили 1310 граждан, с начала текущего года – еще 1954 человека. Общая сумма составила 1,9 млн рублей.

Всего на выплату компенсаций из бюджета региона предусмотрено 6 млн рублей. Жители региона с невысоким уровнем дохода смогут получить за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года, не более 1000 рублей.

Напомним, что Тверская область первой в стране перешла на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Второй мультиплекс цифрового телевидения в регионе был запущен 9 ноября 2018 года. На сегодняшний день в высоком качестве жители могут смотреть 20 телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU