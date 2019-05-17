Как на даче в Тверской области не остаться без любимых телепередач

- На даче три телевизора и ни один не показывает! - с такой бедой позвонил к нам в редакцию читатель, пенсионер из Твери.

И это не единственный звонок за последнее время. Для заядлых дачников, не покидающих любимую «фазенду» практически по полгода, это действительно трагедия: после трудового дня телевизор - едва ли не единственное развлечение. Однако любовно взращивая рассаду и планируя будущий урожай, многие огородники совсем позабыли о необходимости подключить на даче цифровое ТВ.

А между тем наш регион с начала года первым в России полностью перешёл на цифровое вещание. И если вы тоже забыли перевести на цифру свои дачные телевизоры, «КП»-Тверь» напомнит, как это сделать.

КАК НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ

1. Если вы являетесь обладателем современного телевизора, поддерживающего цифровой стандарт DVB-T2 (практически все ТВ-приёмники, выпущенные после 2013 года), подключите к телевизору антенну дециметрового диапазона, поверните её в сторону передатчика и настройте вещание, включив через меню ТВ-приёмника поиск каналов. Направление на передатчик можно узнать на сайте смотрицифру.рф.

2. Обладателям более старых телевизоров придётся приобрести специальную цифровую приставку - приёмник DVB-T2. Ее стоимость от 800 до 1500 рублей. Приставку следует подключить к телевизору, а антенну - к приставке. Отметим, что подключить приставку можно только к телевизорам, имеющим три стандартных штекерных разъёма (тюльпана). В начале цифровизации Тверского региона справиться с этим одиноким пожилым людям помогали специально обученные волонтёры. Но сейчас акция закончилась, и справляться с этой задачей придётся собственными силами - с помощью знакомых или вызвав на дом мастера.

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОКУПКУ ПРИСТАВКИ

Компенсация составляет не более 1000 рублей. И она положена только тем, чей ежемесячный доход не превышает полутора прожиточных минимумов. По данным на четвёртый квартал 2018 года, для трудоспособного населения он составляет 10 983 руб. 93 коп. в месяц, для пенсионеров – 8 490 руб. 30 коп. в месяц, для детей – 10 442 руб. 32 коп.

Учитываться будет совокупный доход всех членов семьи, прописанных с вами под одной крышей. Например, если ваш личный доход превышает полтора прожиточных минимума, но в расчёте из совокупного дохода на каждого члена семьи сумма будет меньшей, вы можете рассчитывать на компенсацию.

Компенсация выдаётся по факту приобретения приставки. То есть сначала вы должны купить её за свои деньги, а потом обратиться за компенсацией в органы соцзащиты.

Важно: компенсацию выдадут только за оборудование, приобретённое с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года! Купите приставку позже — рассчитывайте только на собственные средства.

Компенсация выдаётся только один раз. Если вы уже воспользовались этой льготой, вторую и последующие приставки будете покупать за свой счёт.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

- Справка о составе семьи (документ, содержащий информацию о членах семьи, прописанных на одной жилплощади). Её можно взять в МФЦ, местном отделении миграционной службы или заказать на сайте госуслуг.

- Паспорта (для маленьких детей - свидетельства о рождении) и их копии.

- На несовершеннолетних детей придётся взять справки из общеобразовательных учреждений, где они учатся. Студентам - справки о получаемой стипендии.

- Свидетельство о собственности на вашу жилплощадь.

- Свидетельства о браке или разводе, если таковые имеются.

- Трудовые книжки и их копии, в том числе и пенсионерам.

- Для работающих граждан - справки о доходах за последние три месяца.

- Для трудоспособных безработных граждан - справка из службы занятости.

- Документы на купленное оборудование и товарную накладную с вашими данными (попросите её у продавца).

- Данные о вашем лицевом счёте, на который и будет переведена компенсация (информацию предоставят вам в банке).

ГДЕ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТУ

Жителям Твери следует обращаться в Тверской комплексный центр социальной защиты населения (ЦСЗН): Тверь, улица Склизкова, дом 48.

Жители региона должны обращаться в местные центры соцзащиты.

Если у вас остались вопросы, их можно задать работникам тверского ЦСЗН по телефону (4822) 78-21-63.

По России работает также горячая линия Единого информационного центра «Российской телевизионной и радиовещательной сети»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

Информация о подключении к цифровому вещанию также содержится на сайте смотрицифру.рф.